فيديوهات "رقص وغناء" من داخل مستشفى سعودي... والسلطات تتحرك

وأعلنت وزارة الصحة السعودية رفضها ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ".

​وقالت الوزارة في بيان لها، إنها ترفض ما تم بثه بشأن الرقص في أحد المستشفيات، وكذلك الغناء في مركز الكلى، موضحة أنها اتخذت الإجراءات النظامية.

​وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس: "إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات"، نوضح للجميع أن وزارة الصحة لا تقبل ذلك إطلاقا وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

​وأضاف: "إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى"، والذي يتبع إحدى الشركات المشغلة، تم التحقيق مع الشركة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".