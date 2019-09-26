وأعلنت وزارة الصحة السعودية رفضها ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ".
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها ترفض ما تم بثه بشأن الرقص في أحد المستشفيات، وكذلك الغناء في مركز الكلى، موضحة أنها اتخذت الإجراءات النظامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس: "إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات"، نوضح للجميع أن وزارة الصحة لا تقبل ذلك إطلاقا وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".
وأضاف: "إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى"، والذي يتبع إحدى الشركات المشغلة، تم التحقيق مع الشركة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوهات "رقص وغناء" من داخل مستشفى سعودي... والسلطات تتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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