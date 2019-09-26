الداخلية المصرية للمواطنين: حافظوا على النظام العام

وذكرت وزارة الداخلية، أنها ستتصدى لأية محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ردا على سؤال صحفي حول المظاهرات في مصر، إن "هناك الكثير من الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية للسماح للإسلام السياسي بلعب دور في المنطقة".

وأضاف: "في ظل الإسلام السياسي وتلك الجهود "ستتأثر المنطقة"، وتابع بالقول: "ستظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الحقيقي طالما هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة في بلادنا".

ورأى السيسي أن "المهم الذي يجب التأكد منه أن الموضوع، في مصر على سبيل المثال، خاصة في مصر، هو أن الرأي العام في مصر لا يستطيع أن يقبل ولن يقبل بتواجد الإسلام السياسي ليحكم مصر، ورفض هذا الموضوع عندما تولوا السلطة لمدة عام"، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان بين عامي 2012 و2013.

يتبع...