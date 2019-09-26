بالفيديو.. أول مكالمة لـ هزاع المنصوري من داخل محطة الفضاء

دبي - بواسطة محمد فارس انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي أميركا تتطلع للشركاء للمساهمة بجهود الدفاع عن السعودية أميركا تتطلع للشركاء للمساهمة بجهود الدفاع عن السعودية سكاي نيوز عربية

البنتاغون: إيران تعمل على تصعيد الصراع في اليمن البنتاغون: إيران تعمل على تصعيد الصراع في اليمن سكاي نيوز عربية

الصور الأولى لآثار الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودية الصور الأولى لآثار الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودية سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO اللحظات الأولى لدخول المنصوري لمحطة الفضاء الدولية سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

أخبار ذات صلة

وقال المنصوري في أول كلماته من داخل محطة الفضاء الدولية: طموح زايد اليوم وصل الفضاء وعانق النجوم وهذه هي البداية ... سلامي لقادتنا وشيوخنا وشعبنا والوطن العربي.

ووصل رائد الفضاء الإماراتي في تمام الساعة الثانية والنصف في الساعات الأولى من صباح الخميس محطة الفضاء الدولية.

والمنصوري أول رائد فضاء عربي ينطلق لمحطة الفضاء الدولية، حيث من المفترض أن يقضي فيها ثمانية أيام. وسيجري طاقم الرحلة ست عشرة تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، على متن محطة الفضاء الدولية.