دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Madfinger تُقدّم اشتراكًا تجريبيًا لـ لعبة القتال Shadowgun War على أندرويد

في العام الماضي، أعلنت استوديوهات Madfinger عن فتح التسجيل المُسبق للعبة القتال خاصتها Shadowgun War .

ولكن بعد ذلك تم إغلاق الباب، والآن بفضل بيان صحفي يبدو أن شركة Madfinger لم تتخل عن لعبتها.

حيث أعلنت اليوم عن إتاحتها لاشتراك تجريبي على موقعها الرسمي، على أن يكون التسجيل مفتوح لأي مستخدم أندرويد، مع الإشارة أن التسجيل وكما أشارت الشركة سيكون محدود. وفيما يخص لعبة Shadowgun War، فكل ما نعرفه عنها الآن، أنها ستضّم أبطالًا لسلسلة ألعاب Shadowgun وذلك في معارك 5 ضد 5، فضلًا عن الأسلحة الفريدة المرتبطة بكل شخصية.

وتجد الإشارة هنا أنه سيكون على اللاعب أن يبني فريقًا استراتيجيًا من أجل التغلّب على الأعداء الذين سيواجههم تدريجيًا.

ونظرًا لأنه لا تزال هناك تفاصيل قليلة تحيط بهذه اللعبة، فلا يزال من غير المعروف كيف ستُحقق الدخل، ونحن هنا نأمل بأن تكون عملية تحقيق الدخل شبيهة بالنظام الموجود في لعبة Shadowgun Legends.

حيث ستكون مجانية التحميل، مع عمليات شراء داخلية مخصصة في الغالب لعناصر تجميلية.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO

على أي حال، لم تذكر الشركة في بيانها عن موعد إصدار اللعبة رسميًا، ولكن بما أن النسخة التجريبية قد ظهرت، فالموعد قد قرُب، لذا، إذا كنت مهتمًا باختبار لعبة Shadowgun القادمة من Madfinger، فهذه هي فرصتك الآن.

ويجب عليك أولاً ملء نموذج الاشتراك التجريبي على صفحة Shadowgun War Games الرسمية على الويب، والانتظار لقبول الطلب.

وكما أشرنا، هذا العرض محدود، لذا تأكد من التسجيل قريبًا، وإلا فقد تفقده.

المصدر:

Madfinger

التدوينة Madfinger تُقدّم اشتراكًا تجريبيًا للعبة القتال Shadowgun War على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.