دبي - بواسطة محمد فارس رسميًا لعبة Mario Kart Tour من نينتندو متاحة الآن على أندرويد و iOS © Tech World قدمت بواسطة

وأخيرًا لم تخلف شركة نينتندو بوعدها، حيث مع نهاية الشهر الماضي، أعلنت نيتها إطلاق لعبة المنتظرة Mario Kart Tour يوم 25 سبتمبر والذي يصادف هذا اليوم.

وهذا ما حصل حقًا، حيث تم إتاحة لعبتها هذه ورسميًا على كلٍ من أندرويد و iOS.

وكما يعلم البعض، أن نينتندو حددت أوقات سابقة لإطلاق لعبة Mario Kart Tour، حيث كان من المقرر أن تأتي صيف العام الماضي. ولكن مع بداية العام الحالي، اعتذرت الشركة وقالت بأن هناك تأخير على أمل أن يتم الإطلاق الرسمي للعبة في شهر مارس، وهذا لم يحصل أيضًا. لكن اليوم، تم الأمر، وذلك بعد أن تم فتح التسجيل المسبق على متجر جوجل بلاي وآب ستور.

على أي حال، تدخل اللعبة من ضمن ألعاب السباقات والمغامرات، حيث ستُسابق بمسارات مستوحاة من مدن في العالم الحقيقي.

بالإضافة إلى مسارات ماريو كارت الكلاسيكية، كما وسيكون عليك تقوية سيارتك وتخصيصها بترسانة قوية للتغلّب على المتسابقين الآخرين.

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وأجدر بالإشارة، أنه سيتطلّب عليك الدخول بحساب Nintendo لتجربة اللعبة، وفي حالة لم يكن لديك، ببساطة أنشأ حساب جديد مجّانًا.

أخيرًا، لعبة Mario Kart Tour متاحة للتحميل مجّانًا على كلٍ من أندرويد وiOS، على أن تتضمّن عناصر اختيارية قابلة للشراء.

ولتحميلها على نظام تشغيل أندوريد انتقل من هنا، ومن على نظام تشغيل iOS انتقل من هنا.

التدوينة رسميًا لعبة Mario Kart Tour من نينتندو متاحة الآن على أندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.