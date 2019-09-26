رئيس الحكومة التونسية يبحث مع الأمينة العامة للكوميسا أهمية انضمام تونس للسوق المشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مع الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) تشيليش مبوندى كابويبوى أهمية انضمام تونس إلى هذا السوق الكبير الذى يضم 21 دولة وأكثر من 560 مليون مستهلك.
وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، فى بيان، أن كابويبوى أكدت خلال اللقاء، الذى عقد اليوم الخميس، بقصر الحكومة التونسية، أن هذه العضوية ستمنح تونس فرصا تجارية هامة مع التمتع بالامتيازات الجمركية علاوة على النفاذ إلى أسواق جديدة عبر "الكوميسا" وإبرام اتفاقيات شراكة.
كما أكدت التزام "الكوميسا" بمساعدة تونس على دفع نموها التجارى والاقتصادى وتبادل الخبرات فى مجال التكنولوجيا وبقية مجالات التعاون.
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