اخبار الخليج

الإمارات تستعد لإقامة ملتقى سنوى للموهوبين بالدولة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستعد لإقامة ملتقى سنوى للموهوبين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين خلال اجتماع ترأسه الفريق ضاحى خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، مقترح حول تخصيص يوم سنويا للاحتفاء بالموهوبين، من خلال إقامة ملتقى سنوى يجمع أبرز الطاقات الإبداعية لأصحاب المواهب فى الدولة، وعدد من المواضيع الأخرى الهامة، وفقا لما نشرت "البيان" الإماراتية.

وتقرر الاستمرار بعقد دورات المبرمج المواطن للدورة الرابعة، وهى المبادرة التى أطلقتها جمعية «الإمارات لرعاية الموهوبين»، بالتعاون مع «جامعة حمدان بن محمد الذكية» و«مايكروسوفت»، فى يناير من عام 2017 م.

Advertisements

وناقش الاجتماع، الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الحادية عشرة من جائزة الإمارات للعلماء الشباب 2020 م، واستعراض مشاريع الخطة الاستراتيجية والبرمجة الزمنية لفعاليات الجمعية للعام الجديد 2019-2020 م.

ومن جهة أخرى، هنأ خلفان وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودى بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى الـ 89 للمملكة العربية .

شارك فى الاجتماع الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، والعميد وليد المناعي مدير عام إدارة التطوير والابتكار بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد الدكتور خالد المري أمين الصندوق، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة ديالا ابراهيم، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامى للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت المستشارة العلمية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تستعد لإقامة ملتقى سنوى للموهوبين بالدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا