شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستعد لإقامة ملتقى سنوى للموهوبين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين خلال اجتماع ترأسه الفريق ضاحى خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، مقترح حول تخصيص يوم سنويا للاحتفاء بالموهوبين، من خلال إقامة ملتقى سنوى يجمع أبرز الطاقات الإبداعية لأصحاب المواهب فى الدولة، وعدد من المواضيع الأخرى الهامة، وفقا لما نشرت "البيان" الإماراتية.

وتقرر الاستمرار بعقد دورات المبرمج المواطن للدورة الرابعة، وهى المبادرة التى أطلقتها جمعية «الإمارات لرعاية الموهوبين»، بالتعاون مع «جامعة حمدان بن محمد الذكية» و«مايكروسوفت»، فى يناير من عام 2017 م.

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وناقش الاجتماع، الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الحادية عشرة من جائزة الإمارات للعلماء الشباب 2020 م، واستعراض مشاريع الخطة الاستراتيجية والبرمجة الزمنية لفعاليات الجمعية للعام الجديد 2019-2020 م.

ومن جهة أخرى، هنأ خلفان وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودى بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى الـ 89 للمملكة العربية السعودية.

شارك فى الاجتماع الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، والعميد وليد المناعي مدير عام إدارة التطوير والابتكار بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد الدكتور خالد المري أمين الصندوق، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة ديالا ابراهيم، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامى للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت المستشارة العلمية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.