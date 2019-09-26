شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 قياديا بداعش فى عميلة أمنية على حدود محافظة صلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القيادى فى حشد الأنبار قطرى العبيدى، إنه تم مقتل 11 قياديًا بتنظيم داعش الإرهابى بينهم ما يسمى (والى صلاح الدين) المدعو "عدوله"، وذلك خلال عملية أمنية على حدود محافظة صلاح الدين.

وأضاف العبيدى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس"إن القوات الأمنية من قيادة عمليات الجزيرة، مدعومة بقوة من الحشد العشائرى وبقوة من طيران الجيش، شرعت بحملة أمنية استباقية استهدفت منطقة (المطعجات) القريبة من حدود محافظة (صلاح الدين)، وذلك وفقًا لمعلومات استخبارية تفيد بوجود اجتماع لقيادات إرهابى (داعش) فى إحدى مضافات المنطقة المستهدفة".

وأوضح أن القوات الأمنية تمكنت من اقتحام المنطقة ومقتل جميع القيادات المجتمعة وعددهم 11 قياديًا بينهم والى محافظة (صلاح الدين)، والذى نفذ قبل فترة قصيرة عملية قتل مختار قرية المعين واثنين من أبنائه، منوهًا بأن القيادات المستهدفة تصنف من الجيل الأول لقيادات تنظيم داعش.