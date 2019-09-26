شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة بالسودان يعقد اجتماعه الدورى فى جنوب دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس السيادة بالسودان، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فى مدينة نيالا، فى جنوب دارفور (غرب السودان)، وهو أول اجتماع يعقده المجلس خارج العاصمة الخرطوم.

وأكد عضو مجلس السيادة الناطق الرسمى باسم المجلس محمد الفكى سليمان، فى تصريح اليوم الخميس، إن المجلس سيناقش فى اجتماعه القضايا الأمنية فى ولاية جنوب دارفور، عقب التظاهرات الأخيرة، باعتبار أن ذلك الأمر يعد مؤشرا مهما للمجلس لمتابعة التطورات على الأرض، وسيرسل المجلس رسائل مهمة فى ذلك الخصوص.

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وأضاف الفكى، أن "الملف الثانى الذى سيناقشه اجتماع المجلس هو "ملف السلام"، ومفوضية السلام وهيكلتها وقانونها خاصة، وأن المفوضية ستقوم بعمل كبير فى التفاوض المباشر مع "الجبهة الثورية" و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال – جناح عبد العزيز الحلو".

وأوضح الفكى، أن مجلس السيادة سيلتقى فى نيالا مع قيادات العمل السياسى والطوعى وكافة الفعاليات، من أجل العمل على معالجة الأوضاع فى الولاية.