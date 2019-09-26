شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية ترجح إجراء الجولة الثانية 13 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى 13 أكتوبر المقبل.

وأوضح بفون - فى تصريح اليوم الخميس، أن الهيئة تلقت حتى صباح اليوم، طعنين من كل من المرشحين حاتم بولبيار وناجى جلول، بينما لم تتلق طعنا من عبد الكريم الزبيدى، حسبما أفاد مدير حملته فوزى عبد الرحمن فى تصريح سابق .

وأضاف أن هذين الطعنين يستوجبان تحديد موعد جلسة قضائية للنظر فيهما فى الطور الاستئنافى، والذى سيتطلب تقريبا أسبوعا لصدور الحكم والإعلان عنه، لتعلن بعد ذلك هيئة الانتخابات رسميا عن النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

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وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت حلول قيس سعيد فى المرتبة الأولى من نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروى الذى تمكن من حصد 15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هى ثانى انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على عام 2011.