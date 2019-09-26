شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسى فى دمشق: نؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير الروسي في دمشق، ألكساندر يفيموف، تأييد مبادرة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام تحضره كافة الأطراف على أساس الشرعية الدولية.

وعبر السفيرالروسى خلال لقاءه مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد الهادي، بمقر السفارة الروسية في العاصمة السورية دمشق، عن ارتياحه لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، التي تعني أن الحل السياسي في سوريا قد انطلق ودعم سوريا بحقها بمواصلة مكافحة الإرهاب.

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ووفق بيان من الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد السفير يفيموف، أن روسيا لن تدخر جهدا في الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها والحل السياسي من خلال الحوار السوري- السوري بقيادة سوريا، مجددا وقوف روسيا إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر السفير الروسي في ختام اللقاء عن ارتياحه لعلاقة الصداقة بين الرئيس بوتين، والرئيس عباس مما ينعكس على العلاقة الاستراتيجية بين الشعبين الروسي والفلسطيني.

من جهته، عبر عبد الهادي عن تقديره الكبير لجهود الصديقة روسيا في الحل السياسي في سوريا، ودعم الدولة السورية في مكافحة الإرهاب، أملا من الصديقة روسيا جهودها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية التي تضمن الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.