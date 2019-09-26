شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع الحظر عن استيراد الرمان اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية اليوم الخميس رفع حظر استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية، بعد استيفاء المصدرين من التجار والمزارعين لاشتراطات الهيئة، وفقا لـ"واس".

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة اليمنية على تسهيل آلية استقبال الشحنات والمنتجات الغذائية من الجمهورية اليمنية، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الغذاء.

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وكانت المملكة قد فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد ثمار الرمان الطازج من الجمهورية اليمنية بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً.

الجدير بالذكر أن السعودية لدى اليمن عملت على التواصل مع وزير الزراعة اليمني عثمان بن حسين مجلي الذي عمل من خلال مؤسسات ومكاتب وجمعيات وزارة الزراعة اليمنية على توعية منتجي الرمان واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المنتج وضمان تصديره للمملكة ودول المنطقة .

والتقى دكتور هشام الجضعي في مقر الهيئة سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة ووكيل وزير الزراعة اليمني للبدء في السماح في استقبال اول دفعه اعتبارا من اليوم وفق الإجراءات المتفق عليها.