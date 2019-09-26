تونس.. طعون جديدة حول الدور الأول للانتخابات الرئاسية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية التونسية، عماد الغابري أن المحكمة تلقت اليوم طعونا جديدة في أحكامها الصادرة في خصوص الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.
ورفضت المحكمة الإثنين الماضي الطعون التي تقدم بها ستة من المرشحين في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت 15 سبتمبر الحالي.
يذكر أن آجال الطعون في أحكام المحكمة الإدارية تنتهي اليوم الخميس وكان منتظرا أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن موعد الدور الثاني، حال عدم التقدم بطعون جديدة.
هذا ومن المرجح أن تنظم انتخابات الإعادة 13 أكتوبر القادم، حسب تصريحات رسمية سابقة.
وقال الغابري في تصريح للأناضول "تلقينا إلى حد الآن طعونا في الأحكام من قبل المرشح حاتم بولبيار (مستقل) والمرشح ناجي جلول (مستقل)".
وأضاف الغابري أن "جلسات مرافعة ستقع يوم السبت في خصوص هذه الطعون ويصدر الحكم الاثنين المقبل".
وفي تصريحات إعلامية سابقة، قالت حسناء بن سليمان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إذا لم يتم استئناف الطعون في نتائج الدور الأول فإن الموعد الأقرب للاعادة هو 06 أكتوبر بالتزامن مع الانتخابات التشريعية أما إذا كان هناك طعن فهذا سيعني مبدئيا أن تنظيم الدور الثاني سيكون 13 أكتوبر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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