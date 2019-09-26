بدء صرف منحة مالية قطرية لـ 50 ألف أسرة فقيرة بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

بدأت دولة قطر، الخميس، بصرف مساعدات مالية، لـ 50 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

ومنذ ساعات الصباح، تجمع المئات من الفلسطينيين، أمام فروع بنك البريد (حكومي)، بمحافظات القطاع، لتلقي المساعدة المالية البالغة (100) دولار لكل عائلة مستهدفة.

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والثلاثاء، أعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار بغزة، عن صرف مساعدات نقدية، الخميس، لـ 50 ألف أسرة فقيرة بغزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة قطاع غزة.

وهذه هي المرة الثامنة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.

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