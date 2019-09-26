عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

جدّد عشرات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، الخميس، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "121 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم (الخميس) بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

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وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.

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