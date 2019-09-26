بالصور.. حجز شاحنات دون أبواب خلفية في شوارع مكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
كشفت شعبة السير بمرور مكة المكرمة، عن حجز عدد من الشاحنات، وإحالة قائديها لهيئة الجزاءات المرورية.
وكانت دوريات المرور السرية، قد رصدت شاحنات تتجاوز نقاط المنع المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة، وهي مُحمّلة بقِطَع صخرية بدون أبواب خلفية للشاحنات، في الوقت الذي يُحظر فيه دخول الشاحنات داخل الأحياء وتحديدًا كوبري الشرائع.
وعلى الفور تم إيقاف الشاحنات وحجزها، وتحرير المخالفة حسب اللائحة في نظام الجزاءات المرورية.
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