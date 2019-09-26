شركة أبل تعتزم الكشف عن هواتف آيفون العام المقبل بهيكل جديد

الخميس 26 سبتمبر 2019

ابل

كتب متابعات_الخليج 365

ستكشف شركة أبل Apple الأمريكية النقاب عن هواتف آيفون العام المقبل بهيكل جديد وإطار معدني مشابه لهواتف آيفون 4، وفقا لمذكرة بحثية أجراها المحلل الموثوق مينغ شي كيو.



وذكر كيو أن هواتف آيفون العام المقبل ستأتي بحواف مربعة مع إطار معدني جديد تماما مثل هواتف آيفون 4، ومن المستبعد أن يأتي الهاتف الجديد بزر لبصمة الإصبع.

ويعتقد كيو أن المعدن في إطار آيفون العام المقبل سوف يقلل من التأثير السلبي على كفاءة الإرسال عالي التردد للهوائي الداخلي.

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نتيجة لتغيير التصميم الذي سيحدث في أجهزة آيفون العام المقبل، يعتقد كيو أن تكلفة الإطار المعدني والقضية الزجاجية سترفع من أسعار هواتف آيفون المقبلة بشكل طفيف.

وذكر كيو أن التصميم الجديد سيكون نقطة تحول في مبيعات آيفون، حيث سيسهم في زيادة إيرادات الشركة الأمريكية، خصوصا أن آيفون 2020 سيدعم وبنسبة كبيرة شبكة الجيل الخامس 5G.

ويتوقع كيو أن شحنات الهواتف من أبل ستزيد إلى 85 مليون وحدة في عام 2020، مقارنة بـ75 مليون من شحنات آيفون الجديدة في عام 2019.

وأشار كيو إلى أن أجهزة آيفون 2020 ستكون متوفرة بأحجام جديدة، ويعتقد أن شركة أبل ستقوم بإصدار نسخ عالية الجودة بحجم 5.4 إنش و6.7 إنش مع شاشات OLED، إلى جانب طراز ثالث 6.1 إنش، وسيحتوي اثنان من الهواتف على كاميرا ثلاثية الأبعاد تدعم الواقع المعزز وتحسين تجربة الكاميرا.

يذكر أن هاتف آيفون 4 تم إصداره لأول مرة في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تم تغيير شكل الجهاز عدة مرات، وأبدى المستخدمون غضبهم من الشكل الجديد للهاتف خصوصا مع وجود شق في أعلى الهاتف يغطي جزءا من الشاشة أثناء مشاهدة مقطع فيديو.