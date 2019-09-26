فيس بوك تستحوذ على شركة متخصصة في التحكم في الحاسوب

الخميس 26 سبتمبر 2019

فيس بوك

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فيس بوك الاتفاق على استحواذها على شركة CTRL-labs المخصصة لأبحاث التكنولوجيا التي تسمح بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر مباشرة عن طريق المخ باستخدام إشارات عصبية.



ولم تكشف الشركة، التي أعلنت استحواذها على الشركة الناشئة على صفحة الويب لنائب رئيسها للواقع الافتراضي والمعزز، أندرو بوسوورث، تفاصيل قيمة الصفقة، إلا أن شبكة سي إن بي سي الاقتصادية قلت إنها بين 500 مليون دولار ومليار دولار.

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وقال بوسوورث، إن الشركة ومقرها نيويورك ستصبح جزءاً من قسم فيس بوك للمخابر الافتراضية، التي تطور، من بين أمور أخرى، تطبيقات الواقع المعزز، مشيرًا إلى أن "المشروع يتيح للمستخدمين التحكم في أجهزتهم بطريقة طبيعية عن طريق سوار ذكي".

ووفقا لبوسوورث سيفك السوار شفرة الإشارات الكهربائية المنبعثة من الخلايا العصبية الموجهة إلى العضلات باستخدام أوامر مثل النقر على الفأرة، أو الضغط على زر، وترجمتها إلى إشارات رقمية يمكن للكمبيوتر فهمها.

وأضاف "تلتقط نيتك عندما تتمكن من مشاركة صورة مع صديق باستخدام حركة غير محسوسة، أو ببساطة عندما تنوي ذلك".

وتمر الشركة التي يقودها مارك زوكربيرغ تمر بمرحلة حساسة، رغم استمرار نمو نشاطها التجاري، لكنه تعرض للعديد من الفضائح المتعلقة بإدارته لخصوصية المستخدم، التي شوهت إلى حد كبير صورته العامة.

وبالتوازي مع ذلك، يخضع موقع فيس بوك لتحقيقات في مجال مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة بسبب ممارسات مزعومة تتعارض مع المنافسة الحرة، وتدرس التحقيقات من بين أمور أخرى، الاستحواذ على شركات مماثلة لتلك المعلنة أخيراً.