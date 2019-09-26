ما هو تأثير أكل البصل والثوم؟

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الخميس 26 سبتمبر 2019
البصل
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متابعات_الخليج 365
توصلت نتائج دراسة اختبرت تأثير أكل البصل والثوم على نساء في بورتريكو إلى أن استهلاكهما معاً يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 67 بالمائة. وتبين أنه كلما زاد استهلاك كل منهما كلما قل خطر نمو هذا النوع من الأورام. ويوفر البصل والثوم مضادات للالتهابات، إلى جانب عناصر كيميائية نباتية تحارب الأورام السرطانية.
ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "نيوتريشن أند كانسر"، وتابع فريق البحث مجموعتين من النساء في بورتريكو تكونت الأولى 314 امرأة والثانية من 347، تراوحت أعمار المشاركات بين 38 و79 عاماً.
وقامت المجموعة الأولى من النساء باستهلاك متوسط أو مكثّف للبصل والثوم، بينما طُلب من نساء المجموعة الثانية استهلاك القليل منهما على مدى 4 سنوات.
وأظهرت النتائج تراجع خطر الإصابة بالسرطان مع تزايد استهلاك البصل والثوم معاً، بما في ذلك البصل الأخضر، بينما تزايد خطر الورم مع تناقص استهلاك هذين الطعامين. وقال فريق البحث إن الاستهلاك المكثّف للبصل والثوم معاً يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة بنسبة تصل إلى 67 بالمائة مقارنة بعدم استهلاكهما.
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