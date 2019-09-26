"بينها دولتان عربيتان"... السراج يتهم 3 دول بالتدخل السلبي في ليبيا ويهاجم حفتر

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وأعرب السراج، في كلمة له أما الجميعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن أسفه لكون "ليبيا تمر بأزمة خطيرة بسبب تدخل أجنبي سلبي"، منتقدا أدوار كل من الإمارات التي "سمحت لنفسها بأن تكون منصة إعلامية للميليشيات"، والعثور على "صواريخ فرنسية" في منطقة انتزعتها قواته من قوات حفتر، ومصر "التي تريد إعطاء دروس لليبيا"، وذلك حسب صحيفة "الوسط" الليبية.

وأكد رفضه أي حوار مع حفتر، معتبرا أن "ما شجع مجرم الحرب هذا هو حصوله على دعم دول أجنبية"، وأضاف: "سنهزمه بغض النظر عمّن يدعمه".

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأمم المتحدة بضرورة الإسراع في إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق، مجددا مطالبه بوضع القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، على قائمة العقوبات الدولية.

وبمبادرة من فرنسا وإيطاليا سينعقد اجتماع دولي بشأن ليبيا، اليوم الخميس، في الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة. وتأمل باريس وروما، في أن يساهم هذا الاجتماع في المضي قدماً نحو عقد مؤتمر دولي قد تنظّمه ألمانيا لإخراج ليبيا من أتون الحرب الأهلية، بحسب مصادر دبلوماسية.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.