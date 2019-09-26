دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نوكيا تستعد لإطلاق هاتف خارق ببطارية عملاقة وكاميرا فريدة

تستعد شركة نوكيا، الفنلندية، خلال الفترة المقبلة لكشف الستار عن هاتفها الجديد الذي سيحمل اسم "نوكيا ماكس برو إكستريم"، بسعر يصل 850 يورو؛ ـ أي ما يعادل 934 دولارًا أمريكيًا ـ.

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تقارير صحفية عالمية متخصصة في الأمور التكنولوجية، أشارت إلى أن هاتف "نوكيا ماكس برو إكستريم" سيأتي ببطارية خارقة بقدرة 7900 ميللي أمبير في الساعة بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تصل دقة تصويرها مجتمعة إلى 84، بمعدل 54 + 20 + 13 وكاميرا أمامية بدقة 16.

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وكذلك تم تزويد هاتف "نوكيا ماكس برو إكستريم"، بمعالج كوالكوم سنابدراغون 855 وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجاباي، وشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع سوبر أموليد مدعومة بطبقة حماية مقاومة للكسر والخدش من نوع جوريلا جلاس 6، ليكون مقاومًا للماء والأترب ليُمكنه البقاء نحو 24 ساعة تحت الماء على عمق مترين.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي