مواصفات مركبة الفضاء التي ستحمل أول رائد فضاء إماراتي

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يستعد الإماراتي هزاع المنصوري للانطلاق إلى الفضاء يوم 25 سبتمبر الجاري، ليكتب اسمه كأول رائد فضاء إماراتي، وكأول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.
هزاع المنصوري ثالث عربي يذهب إلى الفضاء فمن هما أول رائدي فضاء عربيين؟ alqiyady 1 هزاع المنصوري ثالث عربي يذهب إلى الفضاء فمن هما أول رائدي فضاء عربيين؟
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ومن المقرر أن ينطلق المنصوري إلى الفضاء على متن مركبة الفضاء سويوز، والتي سيتم إطلاقها من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان.
شاهد الإنفوجرافيك التالية، وتعرف على مواصفات المركبة الفضائية سويوز التي ستحمل أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري:
© alqiyady مواصفات مركبة الفضاء التي ستحمل أول رائد فضاء إماراتيالمزيد:
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أشياء سيحملها معه هزاع المنصوري في رحلته إلى الفضاء
الأربعاء.. الإماراتي هزاع المنصوري ينطلق نحو محطة الفضاء الدولية
فيلم يوثق رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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