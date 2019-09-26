شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات يحتفون بأول رائد فضاء ورحلته لمحطة الفضاء الدولية: خطوة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن صعود هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية خطوة تاريخية ورسالة لكل الشباب العربي بأنه يمكنهم التقدم والتحرك للأمام واللحاق بالآخرين.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تويتر «قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية.. إنجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية».

وأضاف «وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي.. بأننا يمكن أن نتقدم.. ونتحرك للأمام.. ونلحق بالآخرين.. محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار».

وذكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر تويتر «تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات ، هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن.. خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل.. ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته والعودة سالماً إلى الوطن».

وأكد الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترسم مستقبلاً جديداً وواعداً للمنطقة بدخولها عالم الفضاء وتهيئتها الظروف والبيئة المحفزة على الاستكشاف والابتكار واعتمادها على شباب وبنات الوطن في الارتقاء بالمجالات العلمية والبحثية وذلك في ظل حكمة القيادة الرشيدة والمتطلعة إلى حاضر ومستقبل باهر بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال إن الـ25 من سبتمبر عام 2019 يعتبر يوماً استثنائياً لحدث عظيم في تاريخ دولتنا من أجل صنع مستقبل واعد ومبهر في مجال الفضاء والدخول إلى عالم من الاكتشافات العلمية والمساهمة في خدمة البشرية، ما يرسخ مكانة دولتنا عالمياً ويدعم مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها على كافة الصعد.

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ودعا أن يحفظ رائدي الفضاء الإماراتيين ويكلل رحلتهما بالتوفيق والنجاح ويردهما سالمين غانمين.

وأكد الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن انطلاق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية حدث تاريخي ومحطة فارقة ضمن سجل الإنجازات الإماراتية التي باتت ملهمة لشعوب العالم.

وهنأ حاكم الفجيرة الشعب الإماراتي والعربي بإنجاز رائد الفضاء المنصوري، مشيراً إلى أن الإمارات تفخر بأبنائها وهم يؤكدون اليوم أن لا مستحيل مع ثقافة العمل والتميز التي نشؤوا عليها.

وذكر الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أنه في يوم تاريخي مجيد وطموح يعانق الفضاء ورؤية قيادية فذة وخطط وبرامج واستراتيجيات لاستشراف الفضاء، يسجل ابن الإمارات هزاع المنصوري رقماً فضائياً إماراتياً وعربياً في سجل تاريخ وعالم صناعة الفضاء معلناً بداية مشاريعنا العلمية في كافة المجالات وفق أرقى المعايير والمهارات والخبرات العالمية وبكفاءة عالية في إطار برامج فضائية طموحة جسدت معاني الإرادة الوطنية لدى أبناء الوطن التي زرعها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،إضافة إلى البرنامج الوطني للفضاء الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عام 2017 والذي أعلن من خلاله عن استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة.

وأكدالشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات تمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الدولية كدولة رائدة في مجال العلوم والمعرفة واستشراف المستقبل من خلال المشاركة في سباق استكشاف الفضاء وفق رؤية شاملة وبرنامج وطني طموح.

وقال: «إن انطلاق مهمة هزاع المنصوري كأول رائد فضاء إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية يعد علامة تاريخية فارقة في تاريخ الدولة ولحظة فخر واعتزاز لكل إماراتي وقفزة نوعية لأبناء الوطن نحو عصر جديد يعزز من مكانة الدولة في سباق علوم الفضاء واستكشافه».