شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان والأمم المتحدة يستعرضان مسارات تحقيق السلام باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانى يوسف بن علوى مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الجهود المبذولة مع الأطراف اليمنية فى مسار تحقيق السلام.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، بأن ابن علوى أكد - خلال اللقاء - أهمية استمرار السلطنة فى دعم المساعى الأممية لإيجاد حل سياسى يجلب لليمن الأمن والاستقرار.
من جانبه قال جريفيث: "إن عُمان لديها موقع جغرافى مهم إذ إن لديها حدودا مع اليمن وتاريخا طويلا من التواصل وعلاقات طيبة مع الجميع.. وليس لديها أى مصلحة سوى السلام والاستقرار فى المنطقة.. ونحن دائمًا متفقون على ما ينبغى فعله".
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