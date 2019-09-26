شكرا لقرائتكم خبر عن أول رائد فضاء إماراتى يدون اسمه ضمن 239 زائراً لمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفت محطة الفضاء الدولية، بوصول هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى وعربى إليها، ضمن فريق علمى يضم رائد الفضاء الروسى أوليخ سكريبوشكا ورائدة الفضاء الأميركية جاسيكا مير.

و وفقا لموقع "الإتحاد" الإماراتى، قالت محطة الفضاء الدولية، فى تقرير إحصائى جديد بثته اليوم بهذه المناسبة، إنه مع وصول هذا الفريق إلى المحطة يصل عدد الزوار إلى 239 زائراً من 19 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ووفقاً لمحطة الفضاء الدولية، أضحت الإمارات العربية المتحدة رسمياً أول دولة عربية ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأميركية عدد زوار المحطة بإجمالى 151 رائد فضاء، تليها روسيا بـ 47 رائد فضاء، واليابان 9 رواد فضاء، وكندا 8 رواد فضاء، وإيطاليا 5 رواد فضاء، وفرنسا 4 رواد فضاء، وألمانيا 3 رواد فضاء، ورائد فضاء من كل من بلجيكا وهولندا والسويد والبرازيل والدنمارك وكازاخستان وإسبانيا وبريطانيا وماليزيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، إلى جانب هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتى وعربى.

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وتعرف محطة الفضاء الدولية اختصاراً بـ ( ISS )، وهى محطة تم بناؤها سنة 1998 بموجب تعاون دولى بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.

وتعتبر المحطة مختبراً للأبحاث والتجارب فى الفضاء وتستخدم لاختبار أنظمة وعمليات استكشاف الفضاء فى المستقبل كما تعمل على تحسين نوعية الحياة على الأرض عن طريق زيادة المعرفة العلمية من خلال الأبحاث التى أجريت خارج الأرض.

وتدور المحطة على ارتفاع 390 كيلومتراً من سطح كوكب الأرض وأطلقت لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية الروسية مير ( Mir ) بهدف تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة فى الفضاء وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية.

وتعتبر محطة الفضاء الدولية بمثابة قمر اصطناعى كبير الحجم على ارتفاع 408 كيلومترات من الأرض صالح لحياة البشر فيه وجرت فيها مئات التجارب العلمية والتقنية والأبحاث التى مكنت العلماء ورواد الفضاء من التوصل إلى اكتشافات مذهلة لم يكن الوصول إليها ممكناً على سطح الأرض.