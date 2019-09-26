قرعة مثيرة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوقعت قرعة بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، منتخب أوزبكستان حامل اللقب في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب كوريا الجنوبية والصين وإيران.
جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وسوف تقام النسخة الرابعة من البطولة في ثلاث مدن هي بانكوك وبوريرام وسونغكلا، حيث تنطلق المنافسة يوم 8 كانون الثاني/يناير 2020، على أن تجري المباراة النهائية يوم 26 كانون الثاني.
وسوف تكون المنافسة على أشدها من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، حيث تحصل أول ثلاثة منتخبات على بطاقات التأهل كي تنضم إلى منتخب اليابان المضيف.
وجاء منتخب قطر ثالث النسخة الماضية عام 2018 في الصين، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب اليابان والسعودية وسوريا.
ويلعب منتخب فيتنام وصيف عام 2018 في المجموعة الرابعة بمواجهة كوريا الشمالية والأردن والإمارات.
أما منتخب تايلاند المضيف فيلعب بالمجموعة الأولى إلى جانب العراق وأستراليا والبحرين.
وكانت أوزبكستان توجت بلقب النسخة الماضية من البطولة بعدما تغلبت في المباراة النهائية على فيتنام 2-1.
قرعة بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020
– المجموعة الأولى: تايلاند، العراق، أستراليا، البحرين
– المجموعة الثانية: قطر، اليابان، السعودية، سوريا
– المجموعة الثالثة: أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الصين، إيران
– المجموعة الرابعة: فيتنام، كوريا الشمالية، الأردن، الإمارات
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