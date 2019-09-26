قرعة مثيرة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وسوف تقام النسخة الرابعة من البطولة في ثلاث مدن هي بانكوك وبوريرام وسونغكلا، حيث تنطلق المنافسة يوم 8 كانون الثاني/يناير 2020، على أن تجري المباراة النهائية يوم 26 كانون الثاني.

وسوف تكون المنافسة على أشدها من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، حيث تحصل أول ثلاثة منتخبات على بطاقات التأهل كي تنضم إلى منتخب اليابان المضيف.

وجاء منتخب قطر ثالث النسخة الماضية عام 2018 في الصين، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب اليابان والسعودية وسوريا.

ويلعب منتخب فيتنام وصيف عام 2018 في المجموعة الرابعة بمواجهة كوريا الشمالية والأردن والإمارات.

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