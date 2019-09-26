مساعد مدير التعليم يرعى إحتفالية مكتب تعليم وادي ابن هشبل

ابها

تحت رعاية مساعد مدير تعليم عسير للشؤون المدرسية الاستاذ عبدالرحمن عوضه وبحضور رئيس مركز وادي ابن هشبل ومدير الشرطة وجميع رؤساء الدوائر الحكومية أختتمت فعاليات المعرض المركزي الخاص باليوم الوطني (89) لمدارس تعليم وادي ابن هشبل المقام بمدرسة عمر بن الخطاب والحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بمشاركة جميع مدارس القطاع . وقد بداء الحفل بجولة شاملة على المعرض تلا ذلك الحفل الخطابي بمشاركة جميع مدارس القطاع تخللها كلمة لراعي الحفل قدم فيها التهنئه بمناسبة اليوم الوطني وشاكرا المشاركين في المعرض والحفل .

وفي نهاية الحفل كرمت المدارس المشاركة في المعرض والحفل ثم عزف السلام الملكي .

وقد تحدث للصحيفة مدير مكتب التعليم بوادي ابن هشبل الاستاذ سفر بن سعيد بن دعرم مهنئياً الجميع باليوم الوطني وداعياً الله بان يحفظ الوطن وولاة الأمر وأن ينصر الجنود المرابطين على حدود الوطن الغالي وفي نهاية حديثه قدم الشكر والتقدير للمشاركين في المعرض والحفل ومفتخراً بهم .

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