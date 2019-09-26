اضطرابات الخصوبة عند الرجال تمهد لـ”خطر كبير” #السعودية

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت دراسة طبية حديثة، أن الرجال الذين يعانون اضطرابات في الخصوبة، يكونون أكثر عرضة لأن يصابوا بسرطان البروستات في مرحلة مبكرة من حياتهم.
وبحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز”، فإن الأشخاص، الذين يواجهون هذه الصعوبة في الخصوبة والإنجاب، عليهم أن يقوموا بالتشخيص، في وقت مبكر، حتى يعززوا فرص العلاج.
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