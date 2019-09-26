تعرف على سر بكاء مهاجم #ريال_مدريد بعد هدفه في أوساسونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح جناح ريال مدريد، البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، السبب في دخوله بنوبة بكاء بعد هدفه في شباك أوساسونا، خلال مباراة الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 6 لـ”الليغا”.



قال فينيسيوس: “بكيت لأن الأمور كانت صعبة بعض الشيء عقب إصابتي، تأخرت في استعادة مستواي السابق، لم أكن سعيداً، اليوم كنت أكثر هدوءاً، ولا يوجد حالة أفضل من هذه قبل مباراة الديربي. لم أعتد خوض مباريات كثيرة دون التسجيل، نعم لم أكن أقدم المستوى المطلوب، ومتفهم صافرات الاستهجان”.

وأكد اللاعب الشاب أنه يتدرب كثيراً على مدار الموسم، ويبذل مجهوداً وفيراً في التدريبات من أجل استعادة مستواه السابق.

واختتم: “خرجت من الملعب وأنا أكثر هدوءاً، سعيد بالعودة للاستمتاع على ملعب البرنابيو”.