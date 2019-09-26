هكذا ستمكن «Alexa#» المستهلكين من تحديد السلع الاستهلاكية

أضافت شركة أمازون ميزة إلى جهاز «إيكو شو» المجهز بالكاميرا، والذي يمكّنه تحديد السلع الاستهلاكية بصريًا، حيث يمكن للمستخدمين أن يسألوا «أليكسا، ما الذي أحمله؟»، والجهاز يروي وصفا لهذه السلعة.

صممت أمازون الميزة – التي تحمل اسم «إظهار وإخبار» على نحو مناسب – لمساعدة المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر على تحديد محلات البقالة.

يمكن للمستخدمين تعليق وعاء فارغ من زبدة الفول السوداني ومطالبة أليكسا بطلب وعاء جديد، حيث أن أمازون تتجه نحو تجربة تسوق سلسة مدعومة بالتكنولوجيا كوسيلة لتحقيق طموحها «تسوق البقالة للجميع»، وعلى سبيل المثال، يتيح ذلك إمكانية تنفيذ طلبات البقالة عبر الإنترنت في نفس اليوم من خلال التقاطات «أمازون فريش» وتقوم «أمازون غو» بأتمتة تجربة الخروج من خلال رؤية الكمبيوتر والتعلم الآلي.