ما هي أسباب ظهور كلف الحمل؟

الخميس 26 سبتمبر 2019

كلف الحمل

كتب متابعات_الخليج 365

كلف الحمل من الأشياء المزعجة للنساء الحوامل، وهو عبارة عن بقع داكنة تنتشر بأماكن متفرقة في الجسم تغير ملامحهن نوعاً ما وتشوّه شكل جلودهن، ما يصيبهن بالاكتئاب نظراً لحساسية هذه الفترة.



وتقول الدكتورة غادة عيسى، استشاري جراحة النساء والتوليد في مصر، إن تناول بعض الأدوية لفترة طويلة قد يؤدي إلى ظهور بقع داكنة اللون في مناطق من الجلد خلال فترة الحمل.

ويظهر كلف الحمل عند الشفاه العليا، وحول الأنف، وعند الجبهة، والرقبة، وقد ينتشر في مناطق أخرى من البشرة.

وتشير عيسى إلى أبرز أسباب ظهور كلف الحمل وهي:

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1- زيادة إنتاج صبغة الميلانين في البشرة.

2- تغير الهرمونات في فترة الحمل.

3- كثرة التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الحمل.

وتؤكد أن هذه الأعراض تختفي بعد الولادة في فترة ما بين ٤ و٦ أشهر بمعظم الحالات، بينما يستمر كلف الحمل في حالات نادرة.

وتنصح باستشارة الطبيب لتحديد نوع العلاج وهل يصلح لفترة الرضاعة أم لا، وإذا استمر الكلف يمكن اللجوء للتقشير الكيميائي، أو أشعة الليزر للتخلص منه نهائيا.