رئيس أركان الجيش السوداني يزور السعودية

ووفقا لصحيفة "المشهد السوداني"، قالت القوات المسلحة إن رئيس الأركان المشتركة، سيشهد خلال الزيارة ختام فعاليات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر 2). وتشارك القوات البحرية السودانية في التدريب، إلى جانب قوات عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر.

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