شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وإندونيسيا توقعان اتفاقًا لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع وزير الخارجية البحرينية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع نظيرته الإندونيسية "ريتنو مارسودى" اتفاقًا بشأن إنشاء اللجنة البحرينية - الإندونيسية المشتركة للتعاون الثنائى، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، أن الجانبين وقعا أيضًا بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة فى مدينة نيويورك، اتفاقًا آخر بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

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وأعرب آل خليفة، عن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة مع إندونيسيا، مؤكدًا أن إنشاء اللجنة البحرينية - الإندونيسية المشتركة، والتوقيع على اتفاق بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة، يجسد مساعى البلدين الدؤوبة لتطوير مختلف أوجه التعاون الثنائي، وزيادة التنسيق المشترك، حيث ستدعم هذه الخطوات المهمة جهود تحقيق هذه الأهداف بطريقة منظمة وفى كافة المجالات.