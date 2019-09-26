شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يجتمع مع نظيرته النرويجية فى مدينة نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، مع إينى إريكسن سوريدى وزيرة خارجية مملكة النرويج، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى مدينة نيويورك.

و وفقا لموقع الايام البحرينى، أن وزير الخارجية نوه خلال الاجتماع بمسار علاقات الصداقة بين مملكة البحرين ومملكة النرويج، مستعرضًا السبل الكفيلة بتطويرها لمستويات أكثر تقدما فى شتى الأصعدة، وبما يستند إلى الاحترام المتبادل والعمل المشترك على توسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وتعزيز التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبها، عبرت إينى إريكسن سوريدى، عن تطلع مملكة النرويج إلى تطوير العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين، والارتقاء بكافة أوجه التعاون المشترك، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.