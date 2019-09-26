شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن ووزير الخارجية الروسى يبحثان تطورات القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد حاليا فى (نيويورك). وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الرئيس الفلسطينى أشاد - خلال الاجتماع - بمواقف روسيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين المشروعة، مؤكدا أهمية دور روسيا الكبير فى إرساء قواعد السلام فى المنطقة العربية والعالم أجمع. Advertisements كما أطلع "أبو مازن" لافروف على آخر مستجدات الأوضاع السياسية فى ظل تعقيدات العملية السياسية، والأوضاع التى يعيشها الشعب الفلسطينى جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وخطورة الوضع عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت. ونقلت (القناة) عن لافروف قوله "أنا مسرور جدا لتوفر الفرصة للقائكم هنا والنظر إلى ما يمكننا القيام به حيال هذا الوضع المعقد الذى يحيط بالعلاقات الفلسطينية ـ الإسرائيلية".

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