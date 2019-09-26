عبد المهدي: الأوضاع في المنطقة "صعبة ومعقدة"

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح /الخليج 365

وصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الخميس، الأوضاع في المنطقة "صعبة ومعقدة"، فيما ابدى تفاؤله بحلحلتها.

وقال عبد المهدي في بيان صدر اليوم بعد اختتام زيارته الى السعودية، "حضرنا الى المملكة للتبريك بالعيد الوطني السعودي.. ومتابعة العلاقات بين البلدين التي تشهد نموا متزايدا ولبحث الاوضاع الاقليمية والسعي الى تهدئة الأوضاع ودرء أخطار نشوب اي صراع او حرب".

وأضاف، "كانت اللقاءات مكثفة وعميقة وصريحة ومباشرة، ووضعنا بعض التصورات في كيفية ايجاد حلول تساعد البلدين بالتقدم في علاقاتهما خصوصا في مجالي النفط والتبادل التجاري، وكذلك للتهدئة في اوضاع المنطقة ومنع شرور الحرب فيها".

وتابع عبد المهدي "نحن اقرب الى التفاؤل للمضي قدما باتجاهات حلحلة الاوضاع ومنع حدوث اي صدام او احتمالات لنشوب اقتتال او حرب في المنطقة"، مبينا ان "الجميع لايريدون الحرب و انما التهدئة".

ووصف عبد المهدي الأوضاع في المنطقة بأنها "صعبة ومعقدة"، مشددا على ضرورة "التحلي بالصبر والسعي لإيجاد مفاتيح وابواب وحلول مقبولة لكل الاطراف"

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