وليد عبد الله / الخليج 365
نفذ طيران حربي صباح الخميس، قصفًا على مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، المتوقف عن العمل منذ بداية الشهر الجاري.
وقال شهود عيان للأناضول، إن الطيران الحربي يعتقد أنه تابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، دون أن يذكر نتائج الاستهداف أو حجم الأضرار الناجمة عنه.
وذكر مراسل الخليج 365، أن ذلك القصف يأتي بعد ساعات من استهداف المطار، إذ تم قصفه مرتين مساء الأربعاء.
وأفاد المصدر ذاته، أن هدوءً حذرًا يسود محاور القتال في ضواحي العاصمة، التي تشهد اشتباكات بين الفينة والأخرى بين قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا وقوات حفتر.
ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة المواصلات بحكومة "الوفاق" تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار جراء القصف المتكرر الذي يتعرض له.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. طيران حربي يقصف مطار معيتيقة في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.