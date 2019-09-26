ليبيا.. طيران حربي يقصف مطار معيتيقة في طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

نفذ طيران حربي صباح الخميس، قصفًا على مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، المتوقف عن العمل منذ بداية الشهر الجاري.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الطيران الحربي يعتقد أنه تابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، دون أن يذكر نتائج الاستهداف أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وذكر مراسل الخليج 365، أن ذلك القصف يأتي بعد ساعات من استهداف المطار، إذ تم قصفه مرتين مساء الأربعاء.

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وأفاد المصدر ذاته، أن هدوءً حذرًا يسود محاور القتال في ضواحي العاصمة، التي تشهد اشتباكات بين الفينة والأخرى بين قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا وقوات حفتر.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة المواصلات بحكومة "الوفاق" تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار جراء القصف المتكرر الذي يتعرض له.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.