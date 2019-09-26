برلين/الخليج 365 شهدت العاصمة الألمانية، برلين، مساء الأربعاء، مظاهرة احتجاجية رافضة لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وبحسب مراسل الخليج 365، جاءت المظاهرة تلبية لدعوة وجهتها جمعية "برلين بيت فلسطين"، حيث احتشد 500 شخص تقريبًا عند الميدان المقابل لباب "براندنبرغ" التاريخي بالعاصمة الألمانية. وندد المحتجون في المظاهرة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وهم يحملون أعلام فلسطين ويرددون هتافات رافضة للممارسات الإسرائيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية ببرلين رافضة لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.