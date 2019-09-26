أردوغان يلتقي رئيس الوزراء السوداني بنيويورك

نيويورك/الخليج 365
التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في مدينة نيويورك الأمريكية.
وجاء اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.
وذكر مراسل الخليج 365 أن اللقاء جرى بعيدًا عن وسائل الإعلام، بالفندق الذي يقيم فيه أردوغان.
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