السراج يعرب عن تقديره لموقف تركيا الرافض للعدوان على طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، عن تقديره للموقف التركي الرافض للعدوان على العاصمة طرابلس، مؤكدا عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

تصريحات السراج جاءت خلال اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الـ 74 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، وعددا من ملفات التعاون المشترك، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج، الخميس.

وأضاف السراج: "نثمن موقف الصديق التركي الداعم لنا، فالصديق الحقيقي يظهر في الأوقات الصعبة".

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وأعرب عن تطلعه إلى تنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ليشمل مختلف المجالات.

من جانبه، جدد الرئيس التركي خلال اللقاء، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ولموقف السراج الثابت دفاعا عن طرابلس، وعن مدنية الدولة.

وأضاف أردوغان وفق البيان، نحن ندعم بكل قوة السراج، الذي يتمتع بالشرعية، مؤكدًا إدانة تركيا للعدوان، واستنكارها استهداف القوات المعتدية للمنشآت المدنية.

من جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى المؤتمر المزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين، لبحث حلول للأزمة الليبية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.