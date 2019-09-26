شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إنقاذ 3 يمنيين انهار عليهم سقف مبنى في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في إنقاذ ثلاثة يمنيين احتُجزوا تحت الأنقاض بمبنى بحي العمارية بمنطقة البلد.

وذكَر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل في حوادث الانهيارات، باشرت عند الساعة الثانية من صباح اليوم، بلاغًا ورد لمركز العمليات الموحّد عن انهيار سقف داخل بناية بحي العمارية، وجاء في سياق البلاغ وجود محتجزين تحت الأنقاض لم يتمكنوا من الخروج إلى مناطق آمنة.

وأضاف العقيد سرحان: “واصلت الفِرَق السيرَ نحو منطقة البلاغ، ولديها كل المعلومات المتوفرة لدى مركز العمليات الموحدة، وتم إسنادها بعدد من فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل في حوادث الانهيارات، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية من الهلال الأحمر والأمانة والكهرباء والدوريات الأمنية والمرور”.

وتابع قائلاً: “مع وصول الفِرَق، اتضح أن المبنى يتكون من دورين (سكني تجاري مشيد) الدور الأول بالخرسانة المسلح؛ بينما جاء الدور الثاني المكون من ٢٢ غرفة مأهولة بالسكان (العزاب) شعبي الإنشاء، واتضح للفِرَق انهيار سقف إحدى الغرف على قاطنيها، واحتجز تحت الأنقاض ثلاثة رجال من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين (٥٥ إلى ٧٥ عامًا)”.

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وأشار إلى أن الفِرَق تمكّنت من رفع الأنقاض وإخراج ثلاثة أشخاص، أصيب أحدهم برضوض بسيطة وعُرضوا في الحال على الفِرَق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، وتم الكشف عليهم، وجميعهم بحالة صحية جيدة، وتلقوا العلاج بالموقع، ولم تستدعِ حالتهم النقل للمستشفى”.

وأوضح أن فِرَق الإنقاذ واصلت عمليات البحث تحت الأنقاض؛ خشية أن يكون هناك محتجزون، ومع نهاية أعمال البحث؛ لم يتضح وجود أي أشخاص خلاف من تم إنقاذهم وعددهم ثلاثة أشخاص.

وأشار إلى أنه مع انتهاء أعمال الإنقاذ وتمشيط الموقع من قِبَل “مدني جدة”، باشر التحقيق أعماله كما تم طلب لجنة المباني الآيلة للسقوط؛ بهدف إخلاء جميع قاطني البناية حتى انتهاء الجهات المختصة من أعمالها؛ حفاظًا على سلامة الجميع.