بومبيو: الاعتداء على أرامكو هجوم على الاقتصاد العالمي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الاعتداء على أرامكو هجوم على الاقتصاد العالمي، موضحا خلال اجتماع "متحدون ضد إيران النووية"، اليوم، في نيويورك إن إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال.

واتهم بومبيو طهران بإيجاد الفوضى، عن طريق دعم الأسد والحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق، مشيرا إلى أنه مع بدء استراتيجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام الإيراني، داعيا المسؤولين الإيرانيين إلى أن يضعوا مصالح الشعب أولا.