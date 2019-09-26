الأردن يتحرك لإطلاق سراح مواطنين معتقلين بإسرائيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عَمان تتحرك للإفراج عن مواطنيها في إسرائيل

وأوضح القضاة، أن القنصل الأردني في تل أبيب عاود زيارة هبة عبد الباقي في مركز احتجازها الاربعاء، للمرة الثالثة منذ اعتقالها، وذلك من أجل دعمها والاطلاع على ظروف احتجازها والعمل على إطلاق سراحها.

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وأكد أن الوزارة مستمرة في مساعيها للإفراج عنهما، كما تتابع من خلال القنوات الدبلوماسية مجريات التحقيقات لضمان حقوقهما القانونية، وقال إن الوزارة تضع هذا الأمر على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أن السفارة الأردنية في تل أبيب على تواصل دائم مع محامي المواطنين، وتتابع ما يتخذ بحقهما من إجراءات، وأضاف أن القنصل سيقوم بزيارة ثانية لعبد الرحمن فور إتمام الاجراءات الخاصة بذلك.