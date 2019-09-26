روحاني يقر بتأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab الرئيس الإيراني حسن روحاني

ورفض الرئيس الإيراني إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات التي تفرضها واشنطن على بلاده. وقال: "أقول بكل وضوح أوقفوا العقوبات كي يفتح الطريق أمام الحوار ".

وقال روحاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أود أن أعلن أن ردنا على أي مفاوضات في ظل العقوبات هو لا".

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وأضاف: "شعبنا لن يتفاوض أبدا مع من يريد دفع إيران إلى الاستسلام لسلاح الفقر والعقوبات".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة مستمرة بعقوباتها على إيران "من دون هوادة"، وأن 30 دولة أوقفت تعاملاتها مع إيران.

وأكد بومبيو مخاطبا اجتماعا حمل عنوان "متحدون ضدان إيران النووية" في نيويورك: "سيتم تشديد العقوبات على إيران كلما استمرت بتجاوزاتها".