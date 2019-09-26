شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الداير بالسعودية تحتفى باليوم الوطنى الـ89 للمملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت محافظة الداير أمس، بمناسبة اليوم الوطنى الـ 89 للمملكة، الذي أقيم بالمركز الحضارى التابع لبلدية الداير، بحضور المحافظ نايف بن ناصر بن لبدة .
وحسب وكالة "واس" دشن بن لبدة المعرض الوطني للجهات الحكومية الأمنية و المدنية والأهلية، واطلع على محتوياته ومعروضاته ومنها ركن ضم لوحات تحمل اسماء شهداء الوطن بالمحافظة، إلى جانب ركن الفن التشكيلي الذي نظمه فريق كلمات و ألوان، وركن التصوير الفوتوغرافي والمرسم الحر المخصص للأطفال.
وتضمن الحفل كلمات وقصائد شعرية وطنية ولوحات فنية وعروض الألعاب النارية ابتهاجًا بفرحة الأهالي بذكرى اليوم الوطنى، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة مثل جناح الأسر المنتجة، وركن التراث الشعبي ومسرح الطفل.
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