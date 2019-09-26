القاهرة- سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "حصيلة غارات العدوان السعودي الأمريكي منذ إعلان مبادرة الرئيس مهدي المشاط حتى اليوم 163 غارة جوية".
وأضاف: "سقط إثر الغارات عشرات الشهداء والجرحى وخلفت دمارا كبيرا في ممتلكات ومزارع المواطنين".
وكانت جماعة أنصار الله أعلنت عبر رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، الجمعة الماضية، مبادرة سلام مع المملكة العربية السعودية، تضمنت إيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أنصار الله": التحالف نفذ 163 غارة جوية منذ إعلان مبادرة السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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