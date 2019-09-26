ولي العهد السعودي يظهر في مقابلة هي الأولى منذ عام

وأجرت المقابلة مع ولي العهد السعودي الإعلامية نورا أودونيل، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة جدة، وسيتم عرضها يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، في أول عرض للموسم 52 من برنامج "60 دقيقة".

وتأتي هذه المقابلة التلفزيونية في وقت وصلت فيه التوترات في المنطقة إلى نقطة الغليان نتيجة الهجوم الذي تعرضت له منشأتان نفطيتان في شرق السعودية، ما أدى إلى تقليص إنتاج المملكة من النفط إلى النصف، ووجهت الرياض أصابع الاتهام إلى طهران وهددت بالرد في الوقت المناسب.