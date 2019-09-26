«التعليم» تفتح باب التقدم للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية.. (الشروط كاملة)

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أعلن أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، فتح باب التقدم للعاملين وغير العاملين بالوزارة للانضمام لأسرة العمل بالمدارس المصرية اليابانية بدءا من اليوم الأحد ولمدة ١٠ أيام للعام الدراسي 2019/2018 عن طريق البوابة الإلكترونية «http://ejs.moe.gov.eg» أو «ejsadm.moe.gov.eg»، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة لوضع معايير اختيار المعلمين من وضع معايير اختيار معلمي ومديري المدارس المصرية اليابانية.

وأضاف خيري، في بيان رسمي، الأحد، أن الاختيار سيكون عملية إلكترونية يقوم فيها المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة والإجابة على بعض الأسئلة التي تعكس مهنية وكفاءة المتقدم، وستكون عملية الاختيار لكل متقدم مبنية على نظام نقاط إلكتروني سيحصل عليها كل متقدم في كل مرحلة يمر بها بداية من التسجيل وحتى المقابلة الشخصية، وسيتم الاختيار بناء على أعلى عدد من النقاط سيحصل عليها المتقدم.

وأوضح أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل، ومعلم مساعد، ومعلم تربية دينية إسلامية، ومعلم تربية دينية مسيحية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية.

وأشار البيان إلى أن المدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2019/2018، يبلغ عددها ٤٠ مدرسة، على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة للوزارة، ويجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2018 كما هو موضح بالتفاصيل على الموقع المذكور أعلاه، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وصرح أعضاء اللجنة بأنه سيتم عمل مقابلات شخصية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح وستقوم اللجنة بتقييم مهارات التواصل، ومهارات العرض والتقديم، ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، ومهارات القيادة، والمظهر العام.

وأعلنت وزارة التعليم، عبر موقعها الرسمي، خطوات التقدم للمعلمين عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط، وتحميل الوثائق المطلوبة لإثبات البيانات الشخصية والعلمية وشهادات الخبرة، بالإضافة إلى الإجابة عن 25 سؤالا لقياس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم، تساعد على تهيئة طالب لديه مهارات الحوار وسلوكيات المواطن الصالح.

ويشترط أن يكون مدير مدرسة من 30- 45 سنة ولديه 5 سنوات خبرة في مجال التدريس و5 سنوات خبرة في القيادة، أما وكيل المدرسة يشترط أن يكون من 30- 45 سنة ولديه 5 سنوات خبرة في مجال التدريس و5 سنوات خبرة في القيادة، بينما يشترط في المعلم أن يكون سنه 25- 35 سنة ولديه خبرة من 2- 3 سنوات، ويشترط أن يكون المعلم المساعد سنه من 25- 35 سنة ويكون لديه خبرة من 2- 3 سنوات.

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وأضافت أنه لا يجوز لأي شخص من الذين سبق قبولهم بالمدارس المصرية اليابانية وقت فتح باب التقديم في المرة الأولى مطلع العام الدراسي الحالي 2017/2018، التمسك بأي حقوق قد نشأت له في ظل الإجراءات السابقة والتي تم إلغاؤها لمساسها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت أنه تم عمل تغيير كامل في المنهجية التعليمية التي سيتم تطبيقها في المدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي القادم 2018/2019، ما أثر بشكل كامل على معايير اختيار فريق العمل بالمدارس.

وأكدت أنه سيخضع كل المتقدمين بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المتقدمين، ولذا لا يجوز لأي شخص التمسك بأي حقوق قد نشأت له في ظل الإجراءات السابقة والتي تم إلغاؤها لمساسها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأعلنت أنه لن يتم الاستعانة في المدارس المصرية اليابانية بمعلمين يابانيين، كما لن يتم تدريس اللغة اليابانية بهذه المدارس، مؤكدة أن المدارس المصرية اليابانية هي مدارس مصرية تابعة لوزارة التربية والتعليم بشكل كامل، وسيتم تدريس المناهج المصرية بها شأنها شأن كل المدارس على مستوى الدولة.

ووجهت الوزارة تحذيرا واضحا لجميع المتقدمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، قالت خلاله إن أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع المتقدم وقد يتسبب في استبعاده من الاختيار.

وأضافت: «على كل متقدم أن يقوم بإدخال بيانات صحيحة على الطلب وكذلك على المستندات المطلوبة، وأي مخالفة لذلك سوف تؤدي إلى المساءلة القانونية والاستبعاد، ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع إلى الوزارة بأي حق قانوني».