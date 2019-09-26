النائب العام يصدر قرار بشأن «الحوت الأزرق»

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق - صورة أرشيفية

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، مساء السبت، قرارًا بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع، التي تبث الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومنها ما يسمى بـ«الحوت الأزرق».

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن «هذا القرار يأتي باعتبار أن تلك الألعاب ذات خطورة، كونها تستهدف صغار السن، ويترتب على اتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة، إيذاء الشخص لنفسه أو ذويه، بما قد يصل بالأمر إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل، وهو أمر يمس أمن وسلامة قطاع عريض من الأسر المصرية؛ ما يجعله أمرا متعلقا بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد».

وكلف النائب العام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموافاة مكتب النائب العام بالمعلومات عن المواقع المحلية التي قد يكون لها اتصال بأي شكل من الأشكال بتلك المواقع الخارجية التي تبث هذه الألعاب وخاصة «الحوت الأزرق»، والعمل لدى مزودي الخدمات لحجب تلك المواقع الخارجية عن مصر.

وأهابت النيابة العامة بأولياء الأمور «ملاحظة أولادهم وعدم تركهم منعزلين مع تلك الألعاب، التي تبث من خارج مصر، والتي وضعت بمعرفة أشخاص غير أسوياء يستهدفون المراهقين قليلي الخبرة لصغر سنهم.

وأكدت النيابة العامة أنها ستسلك كافة السبل من خلال الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي، لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص سعيًا لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.