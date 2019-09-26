وزير الكهرباء: 4.5 مليار جنيه لتقليل معدلات الأعطال فى الصيف

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تواصل وزارة الكهرباء خطط التطوير لتقليل معدلات الأعطال خلال فصل الصيف، وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، إذ أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن قطاع الكهرباء يعمل على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بشبكات توزيع الكهرباء، لضمان توصيلها لجميع المشتركين طبقاً لجودة عالمية، فضلاً عن تنفيذ أعمال خطة تدعيم شبكات توزيع الكهرباء بإضافة أطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط، وخطوط وكابلات الجهد المنخفض، ولوحات توزيع، ومحولات توزيع، بتكلفة استثمارية قدرها 4.5 مليار جنيه.

وقال، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن خطط تطوير شبكات التوزيع، التى تشرف عليها شركات الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية، تسير وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

فى سياق متصل، استعرض المهندس محمد أحمد أبوالعزم عسل، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، تقريراً، خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء، الخميس، موضحاً الموقف التنفيذى للخطة الطموح والخطة الاستثمارية، وتحويل الخطوط الهوائية (الجهد المتوسط) إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة، بالتنسيق مع المحافظات. وقال: «انتهينا من تنفيذ 248 محولاً، و196 كشكاً معدنياً، و34 لوحة جهد متوسط، وإحلال وتجديد 1352 عموداً، و103 كيلومترات موصلات هوائية، و405.7 كيلومتر كابلات، وتنفيذ 8696 عموداً، و136.7 كيلومتر موصلات هوائية، و8.5 كيلومتر كابلات، و8.5 موزعات».